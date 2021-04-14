Греція планує приймати українських туристів з 14 травня. Фото:

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Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів.

Відпочивальників прийматимуть й із низки країн з-поза Шенгенської зони. При цьому туристи змушені будуть дотримуватися необхідних умов в’їзду та перебування. Про це міністр туризму Греції Харіс Теохаріс розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

Реальність є такою, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибуватимуть до нашої держави, і також сподіваємося, що греки, які захочуть приїхати до України, адже ми маємо змішані шлюби, людей з родинними зв’язками, зможуть це зробити, — зазначив він.

Громадяни України для в’їзду до Греції будуть змушені пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою. Після прибуття українців та туристів з інших країн вибірково тестуватимуть експрес-тестами на коронавірус у грецьких аеропортах з огляду на поточну ситуацію із захворюваністю в тій чи іншій країні.

За словами Теохаріса, у 2021 році без ПЛР-тесту до Греції зможуть в’їжджати діти до п’яти років. Старшим дітям треба буде зробити тестування.

Остаточне рішення про відкриття кордонів Греція ухвалюватиме у співпраці зі спеціалістами у сфері охорони здоров’я країни, зважаючи на епідеміологічну ситуацію у світі. Попередньо датою схвалення рішення називають 14 травня.

Нагадаємо, в ООН заявили, що кожен третій напрямок туризму наразі залишається повністю зачинений для міжнародного туризму, а поява нових штамів коронавірусу спонукала уряди багатьох країн світу пролонгувати карантинні заходи й відкласти ослаблення обмежень на поїздки.