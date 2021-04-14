Результати розкопок на Тернопільщині, фото: Марина Ягодинська

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Ракурс

На Тернопільщині нещодавно у полі біля одного із сіл виявили кам’яну гробницю віком приблизно 5 тис. років.

Ця гробниця збереглася у досить доброму стані, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на директора Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марину Ягодинську.

Гробниця мегалітична, тобто складена з кам’яних брил, вирубаних із місцевого червоного каменю. Навіть її дно теж зроблене з каменю.

За оцінками, час виготовлення гробниці — III тис. до н. е.

Усередині ми побачили три людські скелети і яскраві зразки існуючої у той час культури кулястих амфор. Це — 11 різновеликих, від мініатюрних до п’ятилітрових, глиняних горщиків — амфор, дві добре загострені крем’яні сокирки та долото, — зазначила Ягодинська.

Виявлені в гробниці скелети належать дорослим. На поясі одного з них збереглася кістяна пряжка, також виявлено підвіску із тваринного ікла, проколку (шило).

Крім того, поруч зі скелетами виявили череп тварини (кабанчика або свині), що є ознакою певного поховального ритуалу.

Гробницю та виявлені у ній артефакти планують передати у фонд Національного заповідника «Замки Тернопілля», де їх згодом виставлять на огляд відвідувачів.

Зазначається, що раніше подібні гробниці на Тернопільщині вже виявляли — на околицях сіл Лучка, Ворвулинці та Улашківці.

Нагадаємо, кам’яну гробницю на Тернопільщині нещодавно випадково виявили під час весняно-польових робіт в районі села Ридодуби.