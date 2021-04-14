США должны нарастить войска вокруг Черного моря - экс-глава Пентагона

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Сдержать потенциальную угрозу России для Запада можно за счет наращивания собственного военного потенциала вдоль Черного моря, в частности в Болгарии и Румынии. Такое мнение высказал экс-глава Пентагона Марк Эспер.

Нам нужно продолжать противостоять России и пытаться сдерживать их плохое поведение, — цитирует бывшего министра обороны США Reuters.

Американский политик убежден, что Вашингтон должен развернуть дополнительные войска вдоль Черного моря для «успокоения союзников в Европе и укрепления альянса НАТО».

Разместить больше сил в Польше, в Прибалтике, если это имеет смысл, и в таких местах, как Румыния и Болгария, если и не на постоянной основе — тогда на ротационной, — сказал Эспер.

Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден призвал президента страны-агрессора Владимира Путина снизить напряженность, вызванную стягиванием армии РФ к украинским границам. Также Пентагон решил увеличить количество своих вооруженных сил в Германии.