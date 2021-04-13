Пентагон расширит военный контингент в Германии на фоне агрессии РФ

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Пентагон решил отказаться от планов экс-президента Дональда Трампа вывести американских военных из Германии. Новое военное руководство США вместо сокращения присутствия Вооруженных сил в Европе, наоборот, планирует передислоцировать туда дополнительный контингент.

Проект оборонного бюджета США останавливает вывод войск из Германии, на котором настаивал Трамп. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, пишет Reuters.

Остин сейчас находится с визитом в Берлине и уже сообщил коллегам из немецкого оборонного ведомства о намерениях Вашингтона.

Я сообщил министру о нашем намерении этой осенью организовать около 500 дополнительных американских сотрудников в районе Висбадена, — сказал он.

В то же время Остин уклонился от конкретного ответа на вопрос, стоит ли расценивать развертывание дополнительных войск США как сигнал для Путина на фоне стягивания армии РФ к границам Украины, однако отметил необходимость существенного присутствия войск НАТО в Европе.

Эти силы укрепят сдерживание и оборону, они увеличат наши возможности по предотвращению конфликтов и, если необходимо, будут воевать и побеждать. Это значительно улучшит нашу способность мгновенно наращивать силы для защиты наших союзников, — резюмировал глава Пентагона.

Напомним, Трамп стремился «как можно быстрее» вывести из Германии 12 тыс. американских военнослужащих. Ранее также Варшава и Вашингтон договорились разместить на польской территории постоянный контингент армии США. Россия в ответ обещала принять «контрмеры».