Пентагон направить додаткові війська в Німеччину — За потреби, ці сили воюватимуть і перемагатимуть

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Пентагон вирішив відмовитися від планів екс-президента Дональда Трампа вивести американських військових з Німеччини. Нове військове керівництво США замість скорочення присутності Збройних сил у Європі, навпаки, планує передислокувати туди додатковий контингент.

Проект оборонного бюджету США зупиняє виведення військ з Німеччини, на якому наполягав Трамп. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Reuters.

Остін нині перебуває з візитом у Берліні й вже повідомив колег з німецького оборонного відомства про наміри Вашингтона.

Я повідомив міністра про наш намір цієї осені організувати приблизно 500 додаткових американських співробітників у районі Вісбадена, — сказав він.

Водночас Остін ухилився від конкретної відповіді на запитання, чи варто розцінювати розгортання додаткових військ США як сигнал для Путіна на тлі стягування армії РФ до кордонів України, проте наголосив на необхідності присутності значних військ НАТО у Європі.

Ці сили зміцнять стримування і оборону, вони збільшать наші можливості щодо запобігання конфліктів і, якщо необхідно, воюватимуть і перемагатимуть. Це значно покращить нашу здатність миттєво нарощувати сили для захисту наших союзників, — резюмував глава Пентагону.

Нагадаємо, Трамп прагнув «якомога швидше» вивести з Німеччини 12 тис. американських військовослужбовців. Раніше також Варшава та Вашингтон домовилися розмістити на польській території постійний військовий контингент США. Росія у відповідь обіцяла вжити «контрзаходів».