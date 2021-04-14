Артиллерийские и танковые резервы провели учения на админгранице с Крымом, скриншот видео

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Украинские военные провели военные учения на админгранице с временно оккупированным Крымом.

В рамках учений артиллерийские и танковые резервы, которые выполняют боевые задачи вдоль админграницы, по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника. Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По легенде учений, танковое подразделение противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны.

Во время разведки были определены главные огневые силы противника. С целью противодействия, в бой введены танковый резерв и противотанковая артиллерия, — рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В рамках этих учений:

противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 «Рапира» быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей;

танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменения позиций, установления дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

Наев подчеркивает, что подчиненные командованию Объединенных сил подразделения тренируют в приближенных к боевым условиях, хотя, на первый взгляд, может показаться, что сценарий этих учений очень привычный, поскольку военные отрабатывают алгоритм действий регулярно.

Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, предоставляются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя у личного состава, — отметил он.

Напомним, в марте украинские военные, выполняющие боевые задачи на админгранице с Крымом, провели учения расчетов противовоздушной обороны по уничтожению вражеских беспилотников.