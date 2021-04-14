Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що 13 квітня виявлено 14 тис. 553 нових випадків COVID-19.

Вчора захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 5 тис. 63 пацієнти, а 467 хворих померли. Подолати коронавірус зуміли 12 тис. 384 осіб. Про це 14 квітня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Загалом під час пандемії в Україні захворіли 1 млн 887 тис. 338 осіб, а одужали 1 млн 442 тис. 618 осіб. Померли від коронавірусу вже 38 тис. 225 українців.

Медики 13 квітня найбільше хворих із коронавірусрм виявили у Києві та Харківській області — 1 тис. 457 та 1 тис. 255 випадків відповідно. У Львівській області виявили 963 нових випадки коронавірусу, в Одеській та Полтавській областях — 906 та 900 випадків.

За останню добу від коронавірусу в Україні вакцинувалися 15 тис. 152 особи. Загалом із початку вакцинальної кампанії щеплено 403 тис. 553 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ — 1 тис. 457 випадків/1 тис. 970 щеплень;

Вінницька область — 380 випадків/ 210 щеплень;

Волинська область — 374 випадки/ 470 щеплень;

Дніпропетровська область — 606 випадків/ 1 тис. 710 щеплень;

Донецька область — 837 випадків/ 470 щеплень;

Житомирська область — 392 випадки/ 620 щеплень;

Закарпатська — 157 випадків/ 470 щеплень;

Запорізька область — 876 випадків/ 670 щеплень;

Івано-Франківська область — 162 випадки/ 487 щеплень;

Київська область — 845 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область — 120 випадків/ 350 щеплень;

Луганська область — 321 випадок/ 330 щеплень;

Львівська область — 963 випадки/ 2 тис. 670 щеплень;

Миколаївська область — 422 випадки/ 450 щеплень;

Одеська область — 906 випадків/ 650 щеплень;

Полтавська область — 900 випадків/ 490 щеплень;

Рівненська область — 616 випадків/ 370 щеплень;

Сумська область — 463 випадки/ 270 щеплень;

Тернопільська область — 469 випадків/ 600 щеплень;

Харківська область — 1 тис. 255 випадків/ 390 щеплень;

Херсонська область — 208 випадків/ 280 щеплень;

Хмельницька область — 854 випадки/ 640 щеплень;

Черкаська область — 581 випадок/ 0 щеплень;

Чернівецька область — 204 випадки/ 310 щеплень;

Чернігівська область — 185 випадків/ 275 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 15 квітня Полтавська область опиняється у найбільш суворій за застосовуваними протиепідемічними заходами «червоній» карантинній зоні.