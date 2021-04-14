Коронавирус в Киеве атакует детей, за сутки умерли 47 человек — Кличко (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153238-koronavirus-v-kieve-atakuet-detey-za-sutki-umerli-47-chelovek-klichko-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 14 апреля обнаружили у 1 тыс. 457 человек. Об этом во время онлайн-брифинга в среду рассказал мэр Виталий Кличко.
1 тыс. 457 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью (всего 180 тыс. 66). К сожалению, COVID-19 унес жизни 47 пациентов, — написал чиновник в Телеграм.
За минувшие сутки заболели:
825 женщин в возрасте от 18 до 95 лет,
562 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет,
40 девочек от шести месяцев до 17 лет,
30 мальчиков от четырех месяцев до 17 лет.
Также во вторник госпитализировали 225 жителей Киева, еще у 311 — подозрение на COVID-19 и пневмонии.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
Дарницком районе (311),
Днепровском районе (252),
Деснянском и Соломенском районах (по 138).
Кислородную поддержку сейчас получают 3 тыс. 728 человек. 65 находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких. Заполненность коек в больницах столицы — 71%, — отметил Кличко.
Он также рассказал о течении болезни у детей.
У детей сейчас наблюдается более сложное течение болезни, нежели в прошлом году. Больше детей нуждаются кислородной поддержке. Я проверял детские больницы. Сейчас пять детей находятся на кислородной поддержке, один ребенок — в реанимации, — отметил городской голова.