Коронавирус в Киеве атакует детей, за сутки умерли 47 человек — Кличко

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Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 14 апреля обнаружили у 1 тыс. 457 человек. Об этом во время онлайн-брифинга в среду рассказал мэр Виталий Кличко.

1 тыс. 457 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью (всего 180 тыс. 66). К сожалению, COVID-19 унес жизни 47 пациентов, — написал чиновник в Телеграм.

За минувшие сутки заболели:

825 женщин в возрасте от 18 до 95 лет,

562 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет,

40 девочек от шести месяцев до 17 лет,

30 мальчиков от четырех месяцев до 17 лет.

Также во вторник госпитализировали 225 жителей Киева, еще у 311 — подозрение на COVID-19 и пневмонии.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе (311),

Днепровском районе (252),

Деснянском и Соломенском районах (по 138).

Кислородную поддержку сейчас получают 3 тыс. 728 человек. 65 находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких. Заполненность коек в больницах столицы — 71%, — отметил Кличко.

Он также рассказал о течении болезни у детей.