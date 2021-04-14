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Ракурс
Коронавирус в Киеве атакует детей, за сутки умерли 47 человек — Кличко

Коронавирус в Киеве атакует детей, за сутки умерли 47 человек — Кличко (ИНФОГРАФИКА)

14 апр 2021, 12:18
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Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 14 апреля обнаружили у 1 тыс. 457 человек. Об этом во время онлайн-брифинга в среду рассказал мэр Виталий Кличко.

1 тыс. 457 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью (всего 180 тыс. 66). К сожалению, COVID-19 унес жизни 47 пациентов, — написал чиновник в Телеграм.

За минувшие сутки заболели:

  • 825 женщин в возрасте от 18 до 95 лет,

  • 562 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет,

  • 40 девочек от шести месяцев до 17 лет,

  • 30 мальчиков от четырех месяцев до 17 лет.

Также во вторник госпитализировали 225 жителей Киева, еще у 311 — подозрение на COVID-19 и пневмонии.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

  • Дарницком районе (311),

  • Днепровском районе (252),

  • Деснянском и Соломенском районах (по 138).

Кислородную поддержку сейчас получают 3 тыс. 728 человек. 65 находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких. Заполненность коек в больницах столицы — 71%, — отметил Кличко.

Он также рассказал о течении болезни у детей.


У детей сейчас наблюдается более сложное течение болезни, нежели в прошлом году. Больше детей нуждаются кислородной поддержке. Я проверял детские больницы. Сейчас пять детей находятся на кислородной поддержке, один ребенок — в реанимации, — отметил городской голова.

Источник: Ракурс


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