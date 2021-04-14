Как лечат от COVID-19 детей в инфекционной больнице Киева. Фото: КГГА

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Лечение коронавирусной болезни в городской детской инфекционной больнице Киева проверил городской голова Киева.

По состоянию на 14 апреля в медучреждении находится 41 ребенок. Из них пятеро детей находятся на кислородной поддержке, а один ребенок — в реанимации. Среди пациентов — два малыша, которым по полтора месяца. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в последнее время стало сложнее течение болезни у детей. В стационары больниц стали больше госпитализировать несовершеннолетних и дошкольников. Маленькие пациенты тоже имеют сложное течение болезни.

По словам Кличко, с начала 2020 года в городской детской инфекционной больнице медицинскую помощь получили более 300 детей.

Напомним, за последние сутки в Киеве заболели 40 девочек от шести месяцев до 17 лет и 30 мальчиков от четырех месяцев до 17 лет.