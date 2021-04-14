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Ракурс
Кислородная терапия – одна из обязательных мер в лечении пациентов с COVID-19, фото: «Укринформ»

Больные COVID-19 будут дышать техническим газом

14 апр 2021, 13:20
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Кислородная терапия является одной из обязательных мер в лечении пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

Ни для кого не секрет, что с начала пандемии в Украине катастрофически не хватает медицинского кислорода.

В Украине лицензию на производство медицинского кислорода имеют всего 16 компаний, которые не справляются с возросшей нагрузкой, особенно сейчас, когда количество госпитализированных людей значительно увеличилось.

Кабмин решил как бороться с нехваткой кислорода.

Согласно постановлению правительства № 337 от 8 апреля 2021 года, для обеспечения доступа к кислороду больным на COVID-19 теперь разрешается использовать технический кислород.

Правда, использовать можно будет не любой технический кислород, а только тот, который по основным показателям отвечает требованиям к медицинскому кислороду.

В частности, в таком техническом кислороде часть кислорода должна составлять не менее 99,5%, что будет подтверждаться соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией контроля качества.


Поставлять технический кислород в больницы также смогут далеко не все. Такую возможность предоставлено исключительно предприятиям, имеющим лицензию на производство и оптовую торговлю медицинскими газами.

Технический кислород, в отличие от медицинского, может иметь незначительную долю примесей. Основные области его применения — химическая промышленность, сварка, энергетика и добыча нефти.

Источник: Ракурс


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