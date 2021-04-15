Нові точкові вторгнення Росії в Україну прогнозує ЦРУ

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Армія Росії, угруповання якої скупчилися вздовж кордонів України, може здійснити нові вторгнення на територію нашої держави. Так прокоментував нарощування російських військ в окупованому Криму і на кордонах України директор ЦРУ Вільям Бернз.

Очевидно, стягування Росією сил у Криму та уздовж кордону Донбасу становлять серйозне занепокоєння… Накопичування сил досягло моменту, коли воно, серед іншого, може стати основою для окремих військових вторгнень, — заявив Бернз, пише «Голос Америки».

Глава ЦРУ, який раніше працював послом США у Москві, переконаний, що не варто «недооцінювати те, як Путін і влада РФ можуть використовувати свою силу». Разом з тим Бернз не виключив, що маневри Москви поблизу кордонів України спрямовані на «спроби залякати офіційний Київ й відправити „сигнал“ США».

Директор розвідувального управління Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Скотт Беррієр додав, що Кремль перебуває у положенні, коли йому доступні кілька варіантів дій, зокрема, здійснення «точкової атаки у будь-який момент». Проте ніхто не знає реального наміру РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що армія РФ у Криму наростила присутність — представник місії США в ОБСЄ Кортні Австріан заявила, що Москва перекинула додатково в анексований півострів 15−25 тис. своїх військовослужбовців. Окрім цього, упродовж останніх днів в окупованому Криму спостерігається інтенсивне переміщення військової техніки РФ. Колони військової техніки пересувалися по трасі «Таврида» 13 квітня.