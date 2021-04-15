Новые точечные вторжения России в Украину прогнозирует ЦРУ

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Ракурс

Армия России, группировки которой скопились вдоль границ Украины, может осуществить новые вторжения на территорию нашего государства. Так прокомментировал наращивание российских войск в оккупированном Крыму и на границах Украины директор ЦРУ Уильям Бернс.

Очевидно, стягивание Россией сил в Крыму и вдоль границы Донбасса вызывают серьезную озабоченность… Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений, — заявил Бернс, пишет «Голос Америки».

Глава ЦРУ, ранее работавший послом США в Москве, убежден, что не стоит «недооценивать то, как Путин и власти РФ могут использовать свою силу». Вместе с тем Бернс не исключил, что маневры Москвы близ границ Украины направлены на «попытки запугать официальный Киев и отправить „сигнал“ США».

Директор разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Скотт Берриер добавил, что Кремль находится в положении, когда ему доступны несколько вариантов действий, в частности, осуществление «точечной атаки в любой момент». Но никто не знает реальных намерений РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что армия РФ в Крыму нарастила присутствие — представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан заявила, что Москва перебросила дополнительно в 15−25 тыс. своих военнослужащих. Кроме этого, на протяжении последних дней в оккупированном Крыму наблюдается интенсивное перемещение военной техники РФ. Колонны военной техники передвигались по трассе «Таврида» 13 апреля.