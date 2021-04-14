Вероятную дату развертывания войск РФ назвали в разведке

Агрессия России. Фото: Главком

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Агрессия России возле украинских границ наращивается, а на оккупированные территории продолжают поставлять топливо и оружие.

Главное управление разведки Министерства обороны насчитало 89 тыс. военных России в группе, которую развернули вблизи украинских границ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По прогнозам Минобороны, развертывание сил РФ может завершиться 20 апреля. В разведке рассматривают три варианта событий. По словам начальника разведки полковника Кирилла Буданова, ситуация вдоль границы Украины свидетельствует о росте уровня угрозы нападения России. Система управления россиян сейчас работает в усиленном режиме, а в марте вооруженные силы РФ усилили разведку на объектах на территории Украины.

Созданная вокруг Украины группа войск соответствует показателям начала российской агрессии против нашего государства по состоянию на июль 2014 года. Мы считаем, что эти меры являются элементом оперативной маскировки развертывания войск, истинная цель которого ㅡ проверка готовности войск к оперативному применению в случае принятия Кремлем соответствующего политического решения, ㅡ заявил разведчик.

Он добавил, что по состоянию на начало марта вблизи границ Украины развернули войска РФ в составе двух армий ВВС и противовоздушной обороны (ПВО), а также Черноморского флота. Кроме того, в готовности находились 28 батальонных тактических групп (БТГР) на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях.

Развертывание полного состава сил и средств РФ вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму может завершиться на 20 апреля. Буданов заявляет, что личный состав может увеличиться до 110 тыс. человек. По оценкам разведки, Россия может реализовать три варианта действий против Украины, в частности:

Россия просто демонстрирует силу у госграниц и в оккупированном Крыму;

может иметь место военная операция вооруженных сил РФ для решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины;

провокация украинских военных на Донбассе для реализации военных действий, чтобы потом обвинять Украину в нарушении имеющихся договоренностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что армия РФ в Крыму нарастила присутствие — представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан заявила, что Москва перебросила дополнительно в 15−25 тыс. своих военнослужащих. Кроме этого, на протяжении последних дней в оккупированном Крыму наблюдается интенсивное перемещение военной техники РФ. Колонны военной техники передвигались по трассе «Таврида» 13 апреля.