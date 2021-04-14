Принцесса Евгения и принц Филипп. Фото: BBC

https://racurs.ua/n153268-spas-barbeku-princessa-evgeniya-tronula-istoriey-o-prince-filippe.html

Ракурс

Принц Филипп, умерший 9 апреля, навеки останется в памяти членов королевской семьи и всех поклонников британской монархии. Принцесса Евгения публично почтила память 99-летнего дедушки.

Она призналась, что хранит в сердце много теплых воспоминаний о нем и раскрыла, что больше всего любил дедушка. Об этом она написала в Instagram.



Принцесса заявила, что дедушка мастерски готовил барбекю и обожал пиво, а подданные Великобритании всегда будут помнить его как уважаемого человека.

Люди вспоминают, как сидели рядом с вами за ужином или однажды пожали вам руку, вспоминают, как вы мимоходом поздоровались, вспоминают, как много значила дня них награда имени герцога Эдинбургского. Я помню, как училась готовить, рисовать, читать. Я вспоминаю, как смеялась над вашими шутками и расспрашивала о вашей яркой жизни и службе на флоте. Я помню, как подгорали мои сосиски, и вы бросились спасать мое барбекю. Я помню ваши руки, смех и любимое пиво. Я буду вспоминать вас, глядя на ваших детей, внуков и правнуков, — добавила принцесса.



Внучка принца Филиппа пообещала, что после его смерти вся королевская семья будет заботиться о королеве Елизавете II.

Напомним, ранее мы сообщали, что британский принц Уильям, старший сын принца Чарльза и его первой жены принцессы Дианы, почтил память недавно умершего мужа королевы Елизаветы II, опубликовав трогательное фото принца Филиппа с его правнуком, принцем Джорджем.