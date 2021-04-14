Возвращение сов. Фото: Суспільне

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Пара ушастых сов вернулась во внутренний двор Николаевского областного краеведческого музея.

Эту пару птиц в последний раз видели около пяти лет назад. Об этом сообщает «Суспільне».

Здесь живет пара, мы видели самца, а самка, видимо, где-то уже высиживает кладку. Будем надеяться, что через месяц мы увидим где-то и совят маленьких, — заявил сотрудник музея Владимир Гаврилов.

По его словам, близко к птицам подходить нельзя, потому что они полностью дикие и не подпускают людей. Под хвойными деревьями можно увидеть следы пребывания сов. Кроме помета и погадок, есть остатки мелких грызунов и птиц, которыми питаются совы.



По словам заместителя директора Николаевского зоопарка Юрия Кириченко, совы очень часто встречаются в городе и области. Они живут в парках, скверах, на кладбищах и в лесах.

Птенцы, когда подрастают, покидают гнездо и находятся рядом, на соседних ветвях и кустах. А жителям Николаева всегда кажется, что это птенец выпал из гнезда и нуждается в помощи. Его забирают из природной среды, от родителей, которые прилетают и кормят его, — рассказал Юрий Кириченко.

Живут в природе ушастые совы 10−15 лет. За раз откладывают до пяти яиц. Взрослая особь может вырасти до 40 сантиметров в высоту.









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