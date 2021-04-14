В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n153266-rovno-oslablyaet-karantin-detali.html

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Ровно ослабляет карантинные ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по техногенной и экологической безопасности. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба горсовета Ровно.

Ослабление карантина предусматривает:

с 15 апреля восстанавливаются бесплатные льготное перевозки в городском пассажирском транспорте для всех льготных категорий без ограничений во времени при условии соблюдения всех противоэпидемических требований и в пределах мест для сидения;

с 19 апреля возобновляется учебный процесс в полном объеме в учебных заведениях независимо от формы собственности. То есть ученики 5−11 классов вернутся к очному обучению (в настоящее время в городе очное обучение является только для учеников 1−4 классов).

школам эстетического воспитания и учреждениям клубного типа разрешено осуществлять учебный процесс в полном объеме.

Ровенская область находится в «оранжевой» зоне, поэтому жесткие карантинные меры вводятся только по решению местных властей.

Напомним, министр здоровья Украины Максим Степанов сегодня заявил, что вспышка COVID-19 в Украине пошла на спад, стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах.