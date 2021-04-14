В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n153266-rivne-poslabluie-karantyn-detali.html

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Рівне послаблює карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з техногенної та екологічної безпеки. Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляє прес-служба міськради Рівного.

Послаблення карантину передбачає:

з 15 квітня відновлюється безкоштовне пільгове перевезення у міському пасажирському транспорті для всіх пільгових категорій без обмежень у часі за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог та в межах місць для сидіння;

з 19 квітня поновлюється навчальний процес у повному обсязі у закладах освіти незалежно від форми власності. Тобто учні 5−11 класів повернуться до очного навчання (наразі в місті очне навчання є лише для учнів 1−4 класів);

школам естетичного виховання та закладам клубного типу дозволено здійснювати навчальний процес у повному обсязі.

Рівненська область перебуває у «помаранчевій» зоні, тому жорсткі карантинні заходи запроваджуються лише за рішенням місцевої влади.

Нагадаємо, міністр здоров’я України Максим Степанов сьогодні заявив, що чинний спалах COVID-19 в Україні пішов на спад, стабілізація ситуації спостерігається в багатьох регіонах.