Кому не можна щепитися від коронавірусу, розповіли в МОЗ

Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153265-komu-ne-mojna-schepytysya-vid-koronavirusu-rozpovily-v-moz.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу продовжується, але не всі громадяни мусять щепитися від інфекції, оскільки щеплення має певні протипоказання.

У Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) розповіли, коли варто уникнути щеплення або відтермінувати дату проведення вакцинації.

Так, повідомляється, що вакцинація від коронавірусу протипоказана в таких випадках:

є алергічні реакції на будь-який із компонентів вакцини,

була тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини

є гарячка (температура понад 38°C).

Також не можна робити щеплення вакциною від коронавірусу людям, що молодші за вік, вказаний в інструкції, оскільки наразі немає додаткових досліджень на людях молодшої вікової групи.

Зауважується, що якщо в людини є алергія на пилок чи пил, вакцинуватися можна, оскільки побутові чи сезонні алергії не є протипоказанням для жодної вакцинації. Протипоказанням до застосування вакцин від коронавірусу є тяжка алергія до одного з компонентів вакцини або на попередню дозу вакцини.

Застуда чи нежить із температурою менше за 38 °C також не є перешкодою для вакцинації, як і старший вік. Вакцину від коронавірусу можуть отримувати й ВІЛ-позитивні люди, оскільки вони перебувають у групі ризику тяжкого перебігу хвороби. Бронхіальна астма також не є протипоказанням до вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я України пояснило, як записатися на вакцинацію на роботі. Профільне відомство також нагадало, що нині триває імунізація від COVID-19 медиків, військових на фронті, священнослужителів, літніх людей (80+) та соціальних працівників.