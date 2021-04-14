Радіо Свобода. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n153264-jurnalisty-masovo-tikaut-z-rosiyi-u-chomu-prychyna.html

Ракурс

У Росії керівництво компанії «Радіо Свобода» та телеканалу «Настоящее время», який є спільним проектом з «Голосом Америки», запропонувало частині працівників московського бюро покинути Росію.

Окремих співробітників планують перевезти до Києва і Праги після багатомільйонних штрафів від Роскомназдора. Про це повідомляє BBC.

Відомо, що на основі ухваленого в Росії закону про штрафи для іноземних агентів, ці медіа отримали штрафи на суму понад 70 млн рублів — Роскомнадзор скаржився на відсутність маркування «іноземний агент» в їхніх матеріалах.

У московських редакціях видань зараз працює кілька десятків людей, ще кілька сотень фрілансерів співпрацюють з корпорацією. На роботу російських редакцій «Радіо Свобода/Вільна Європа» йде близько 22 млн дол. на рік.

7 квітня Роскомнадзор повідомив, що «Радіо Свобода» отримала штраф на суму 71,5 млн рублів (майже 944,5 тис. доларів США) через відсутність маркування «іноземного агента» в матеріалах видання. Їх зобов’язали виплатити протягом 60 днів 5,5 млн рублів штрафів з тих, за якими судові рішення набрали чинності.

Російський Мін’юст вніс «Радіо Свобода» і «Голос Америки» в список іноземних агентів в грудні 2017 року, після того, як телеканал RT, який фінансується з російського бюджету, пройшов в США реєстрацію як іноземний агент. Подібні нападки на «Радіо Свобода» нібито є дзеркальною відповіддю на санкції США. Влада США з такою оцінкою не погодилася.

Керівництво «Свободи» виконало вимоги російського закону про іноземних агентів і зареєструвало юрособу в Росії. Водночас вимогам позначати всі свої матеріали маркуванням іноземний агент «Свобода» підкорятися не стала, оскільки вимоги російського регулятора просто абсурдні.

Всього на ТОВ «Радіо Свобода» та її директора Андрія Шарого склали 390 протоколів — до початку квітня суд розглянув 260 з них. А Держдепартамент США також розповів, що трьом співробітникам «Радіо Свобода» загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд РФ присудив десять журналістських премій представникам ЗМІ, що підтримує пропаганду чинної влади. Кожен з них отримає по 1 млн руб. У тому числі премію нібито за особистий внесок в розвиток ЗМІ отримає головний редактор RT Маргарита Симоньян.