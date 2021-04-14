Радио Свобода. Фото: BBC

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В России руководство компании «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», который является совместным проектом с «Голосом Америки», предложило части работников московского бюро покинуть Россию.

Отдельных сотрудников планируют перевезти в Киев и Прагу после многомиллионных штрафов от Роскомназдора. Об этом сообщает BBC.

Известно, что на основе принятого в России закона о штрафах для иностранных агентов, эти медиа получили штрафы на сумму более 70 млн рублей — Роскомнадзор жаловался на отсутствие маркировки «иностранный агент» в их материалах.

В московских редакциях изданий сейчас работает несколько десятков человек, еще несколько сотен фрилансеров сотрудничают с корпорацией. На работу российских редакций «Радио Свобода/Свободная Европа» уходит около 22 млн долл. в год.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что «Радио Свобода» получила штраф на сумму 71,5 млн рублей (почти 944,5 тыс. долларов США) из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» в материалах издания. Их обязали выплатить в течение 60 дней 5,5 млн рублей штрафов из тех, по которым судебные решения вступили в силу.

Российский Минюст внес «Радио Свобода» и «Голос Америки» в список иностранных агентов в декабре 2017 года после того, как телеканал RT, финансируемый из российского бюджета, прошел в США регистрацию в качестве иностранного агента. Подобные нападки на «Радио Свобода» якобы являются зеркальным ответом на санкции США. Власти США с такой оценкой не согласились.

Руководство «Свободы» выполнило требования российского закона об иностранных агентах и зарегистрировало юрлицо в России. В то же время требованиям помечать все свои материалы маркировкой иностранный агент «Свобода» подчиняться не стала, поскольку требования российского регулятора просто абсурдны.

Всего на ООО «Радио Свобода» и ее директора Андрея Шарого составили 390 протоколов — к началу апреля суд рассмотрел 260 из них. А госдепартамент США также рассказал, что трем сотрудникам «Радио Свобода» угрожает уголовная ответственность.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство РФ присудило десять журналистских премий представителям СМИ, поддерживающим пропаганду правящей власти. Каждый из них получит по 1 млн руб. В том числе премию якобы за личный вклад в развитие СМИ получит главный редактор RT Маргарита Симоньян.