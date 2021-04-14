Россия активно использует соцсети для пропаганды, фото: Boston University

https://racurs.ua/n153263-rossiya-mirovoy-lider-po-feykovoy-aktivnosti-v-socsetyah-zayavlyaut-v-nato.html

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Россия — мировой лидер по «накрутках» в соцсетях.

Российские компании доминируют на рынке манипуляций в соцсетях. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в одном из отчетов Центра стратегических коммуникаций НАТО, сообщает Deutsche Welle.

Мы смогли определить российское происхождение почти всех основных поставщиков программного обеспечения и инфраструктуры (для подобных платформ — ред.), — отмечается в отчете.

По оценкам аналитиков, общий процент фейковой активности в соцсетях может достигать 10−30% от всех «лайков», репост и просмотров. Однако измерить этот показатель точно невозможно.

У нас есть возможность только делать своего рода моментальные снимки этих данных, — отмечает директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

Сартс отмечает, что наиболее защищенной от манипуляций является социальная сеть Twitter. Второй по защищенности является соцсеть Facebook. А вот основанная на публикации фотоснимков соцсеть Instagram и популярный видеохостинг YouTube не очень хорошо защищены от манипуляций.

Хуже всего среди исследованых экспертами НАТО соцсетей от манипуляций защищена основанная на публикации коротких видеороликов соцсеть TikTok.

Но надо понимать, что на одних платформах манипуляции более интересны (для заказчиков — ред.). И поэтому они более защищены. В целом же манипуляции возможны на всех этих платформах, — подчеркивает Сартс.

Напомним, в мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил на год действие запрета на использование российских соцсетей.