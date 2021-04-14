Росія активно використовує соцмережі для пропаганди, фото: Boston University

https://racurs.ua/ua/n153263-rosiya-svitovyy-lider-z-feykovoyi-aktyvnosti-v-socmerejah-zayavyly-v-nato.html

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Росія — світовий лідер з «накруток» у соцмережах.

Російські компанії домінують на ринку маніпуляцій у соцмережах. Про це свідчать дані, наведені в одному зі звітів Центру стратегічних комунікацій НАТО, повідомляє Deutsche Welle.

Ми змогли визначити російське походження майже всіх основних постачальників програмного забезпечення та інфраструктури (для подібних платформ — ред.), — зазначається у звіті.

За оцінками аналітиків, загальний відсоток фейкової активності у соцмережах може сягати 10−30% від усіх «лайків», репостів та переглядів. Проте виміряти цей показник точно не можливо.

У нас є можливість лише робити свого роду моментальні знімки цих даних, — зазначає директор Центру стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс.

Сартс зазначає, що найбільш захищеною від маніпуляцій є соціальна мережа Twitter. Другою за захищеністю є соцмережа Facebook. А от базована на публікації фотознімків соцмережа Instagram та популярний відеохостинг YouTube не дуже добре захищені від маніпуляцій.

Найгірше серед досліджуваних експертами НАТО соцмереж від маніпуляцій захищена базована на публікації коротких відеороликів соцмережа TikTok.

Але треба розуміти, що на одних платформах маніпуляції більш цікаві (для замовників — ред.). І тому вони більш захищені. Загалом же маніпуляції можливі на всіх цих платформах, — наголошує Сартс.

Нагадаємо, у травні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ще на рік продовжив дію заборони на використання російських соцмереж.