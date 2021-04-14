Кому нельзя прививаться от коронавируса, рассказали в Минздраве

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n153265-komu-nelzya-privivatsya-ot-koronavirusa-rasskazali-v-minzdrave.html

Ракурс

Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается, но не все граждане должны прививаться от инфекции, поскольку прививка имеет определенные противопоказания.

В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, когда стоит избежать прививки или отсрочить дату проведения вакцинации.

Так, сообщается, что вакцинация от коронавируса противопоказана в следующих случаях:

есть аллергические реакции на любой из компонентов вакцины,

была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины;

является лихорадка (температура свыше 38°C).

Также нельзя делать прививки вакциной от коронавируса людям, которые младше, чем указано в инструкции, так как пока нет дополнительных исследований на людях младшей возрастной группы.

Отмечается, что если у человека есть аллергия на пыльцу или пыль, вакцинироваться нельзя, поскольку бытовые или сезонные аллергии не является противопоказанием для одной вакцинации. Противопоказанием к применению вакцин от коронавируса является тяжелая аллергия к компонентам вакцины или на предыдущую дозу вакцины.

Простуда или насморк с температурой меньше 38 °C также не является препятствием для вакцинации, как и старший возраст. Вакцину от коронавируса могут получать и ВИЧ-положительные люди, поскольку они находятся в группе риска тяжелого течения болезни. Бронхиальная астма также не является противопоказанием к вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины объяснил, как записаться на вакцинацию на работе. Профильное ведомство также напомнило, что в настоящее время продолжается иммунизация от COVID-19 медиков, военных на фронте, священнослужителей, пожилых людей (80+) и социальных работников.