Епідемія коронавірусу в Україні пішла на спад. Фото: dtkt.ua

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Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася.

Епідемія COVID-19 пішла на спад, а Україна «витримала черговий стрибок захворюваності на коронавірус». Стабілізація ситуації спостерігається в багатьох регіонах. Про це 14 квітня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці в Facebook.

За словами очільника МОЗ, вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. А 14 квітня було днем, коли кількість виписаних з лікарень перевищило на 22,8% кількість госпіталізованих. А Івано-Франківська і Закарпатська області вийшли з «червоної» карантинної зони.

Степанов переконує, що рівень госпіталізації теж зменшився, оскільки минулого тижня в лікарні потрапили на 2 тис. пацієнтів менше, ніж у позаминулому. Міністр упевнений, що адаптивний карантин допоміг ефективно пройти нову хвилю коронавірусу в Україні.

Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня в Україні виявили 14 тис. 553 нових випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 5 тис. 63 пацієнти, а 467 хворих померли.