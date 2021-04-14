ФОПам обіцяють виплачувати «карантинну» допомогу, фото: Dengi.ua

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Ракурс

Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з активним поширенням епідемії коронавірусної хвороби COVID-19, суттєво ускладнює фінансове становище як підприємців, так і найманих працівників.

Кабмін 7 квітня ухвалив постанову № 329, згідно з якою ФОПи та наймані працівники з «червоних» карантинних зон зможуть подати заявки на отримання допомоги в розмірі 8 тис. грн.

Надсилати такі заявки можна буде з 19 квітня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про це під час засідання уряду сьогодні, 14 квітня.

Механізм подачі заявок залишається простим та зручним — через портал чи застосунок «Дія». Зараз на цю програму підтримки планується витратити близько 3 млрд грн, — зазначив Шмигаль.



Шмигаль запевнив, що відповідні виплати будуть здійснені «в ті ж самі терміни, як це було під час підготовки до зимового локдауну».

Нагадаємо, «Ракурс» раніше розповідав, які категорії ФОПів та найманих працівників можуть подавати заявки на отримання «карантинної» допомоги та що потрібно вказати у заяві на отримання виплат.