ФЛП обещают выплачивать «карантинную» помощь, фото: Dengi.ua

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Ракурс

Карантин в Украине, введенный в связи с активным распространением эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, существенно усложняет финансовое положение как предпринимателей, так и наемных работников.

Кабмин 7 апреля принял постановление № 329, согласно которому ФЛП и наемные работники из «красных» карантинных зон смогут подать заявки на получение помощи в размере 8 тыс. грн.

Отправлять такие заявки можно будет с 19 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об этом во время заседания правительства сегодня, 14 апреля.

Механизм подачи заявок остается простым и удобным — через портал или приложение «Дія». Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн, — отметил Шмыгаль.



Шмыгаль заверил, что соответствующие выплаты будут осуществлены «в те же сроки, как это было во время подготовки к зимнему локдауну».

Напомним, «Ракурс» ранее рассказывал, какие категории ФЛП и наемных работников могут подавать заявки на получение «карантинной» помощи и что нужно указать в заявлении на получение выплат.