У Києві триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин, фото: DW

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У Києві посилений карантин, запроваджений у зв’язку зі складною ситуацією з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, діятиме ще щонайменше два тижні — до 30 квітня.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telgram-каналі.

За словами Кличка, таке рішення пов’язане з тим, що епідеміологічна ситуація в місті наразі суттєво не поліпшилася.

До 30 квітня діятимуть раніше вже запроваджені обмеження:

усі школи та дитсадки залишаться закритими;

увесь громадський транспорт, зокрема і метро, працюватимуть за спеціальними перепустками (виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);

заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс чи доставку;

заборонена робота продуктових ярмарок;

керівники установ, підприємств та закладів за можливості мають надати співробітникам відпустки або відправити їх на дистанційну роботу.

У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих, — наголошує Кличко.



Мер Києва також закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.

Нагадаємо, коронавірус у Києві забрав життя вже понад 4 тис. осіб.