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У Києві триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин, фото: DW
Локдаун в Києві діятиме до 30 квітня — що забороненоhttps://racurs.ua/ua/n153240-lokdaun-v-kyievi-diyatyme-do-30-kvitnya-scho-zaboroneno.htmlРакурс
У Києві посилений карантин, запроваджений у зв’язку зі складною ситуацією з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, діятиме ще щонайменше два тижні — до 30 квітня.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telgram-каналі.
За словами Кличка, таке рішення пов’язане з тим, що епідеміологічна ситуація в місті наразі суттєво не поліпшилася.
До 30 квітня діятимуть раніше вже запроваджені обмеження:
усі школи та дитсадки залишаться закритими;
увесь громадський транспорт, зокрема і метро, працюватимуть за спеціальними перепустками (виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);
заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс чи доставку;
заборонена робота продуктових ярмарок;
керівники установ, підприємств та закладів за можливості мають надати співробітникам відпустки або відправити їх на дистанційну роботу.
У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих, — наголошує Кличко.
Мер Києва також закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.
Нагадаємо, коронавірус у Києві забрав життя вже понад 4 тис. осіб.
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