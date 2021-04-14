В Киеве продолжается введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин, фото: DW

https://racurs.ua/n153240-lokdaun-v-kieve-budet-deystvovat-do-30-aprelya-chto-zaprescheno.html

Ракурс

В Киеве усиленный карантин, введенный в связи со сложной ситуацией с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, будет действовать еще как минимум две недели — до 30 апреля.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telgram-канале.

По словам Кличко, такое решение связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в городе пока существенно не улучшилась.

До 30 апреля будут действовать ранее уже введенные ограничения:

все школы и детсады останутся закрытыми;

весь общественный транспорт, в том числе и метро, ​​будет работать по специальным пропускам (исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);

заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку;

запрещена работа продуктовых ярмарок;

руководители учреждений, предприятий и заведений по возможности должны предоставить сотрудникам отпуска или отправить их на дистанционную работу.

У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных, — подчеркивает Кличко.



Мэр Киева также призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами.

Напомним, коронавирус в Киеве унес жизни уже более 4 тыс. человек.