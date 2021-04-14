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Ракурс
В Киеве продолжается введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин, фото: DW

Локдаун в Киеве будет действовать до 30 апреля — что запрещено

14 апр 2021, 12:43
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В Киеве усиленный карантин, введенный в связи со сложной ситуацией с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, будет действовать еще как минимум две недели — до 30 апреля.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telgram-канале.

По словам Кличко, такое решение связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в городе пока существенно не улучшилась.

До 30 апреля будут действовать ранее уже введенные ограничения:

  • все школы и детсады останутся закрытыми;
  • весь общественный транспорт, в том числе и метро, ​​будет работать по специальным пропускам (исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);
  • заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку;
  • запрещена работа продуктовых ярмарок;
  • руководители учреждений, предприятий и заведений по возможности должны предоставить сотрудникам отпуска или отправить их на дистанционную работу.

У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных, — подчеркивает Кличко.


Мэр Киева также призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами.

Напомним, коронавирус в Киеве унес жизни уже более 4 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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