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Ракурс
Вухаста сова. Фото: IStock

Незвичайні вухаті сови повернулися на Миколаївщину вперше за п’ять років (ФОТО)

14 кві 2021, 18:34
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Пара вухатих сов повернулася до внутрішнього подвір’я Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Цю пару птахів востаннє бачили близько п’яти років тому. Про це повідомляє «Суспільне».

Тут мешкає пара, ми бачили самця, а самиця, мабуть, десь уже висиджує кладку. Будемо сподіватись, що через місяць ми побачимо десь і совенят маленьких, — заявив працівник музею Володимир Гаврилов.

За його словами, близько до птаха підходити не можна, бо він повністю дикий та не підпускає людей. Під хвойними деревами можна побачити сліди перебування сов. Окрім посліду та погадок, є рештки дрібних гризунів та птиць, якими харчуються сови.

Вухасті сови. Фото: Суспільне

За словами заступника директора Миколаївського зоопарку Юрія Кириченка, сови дуже часто зустрічаються в місті та області. Вони живуть у парках, скверах, на кладовищах та в лісах.

Повернення сов. Фото: Суспільне


Пташенята, коли підростають, покидають гніздо й перебувають поряд, на сусідніх гілках та кущах. А жителям Миколаєва завжди здається, що це пташеня випало з гнізда та потребує допомоги. Його забирають із природного середовища, від батьків, які прилітають і годують його, — розповів Юрій Кириченко.

Живуть у природі вухаті сови 10−15 років. За раз відкладають до п’яти яєць. Доросла особина може вирости до 40 сантиметрів заввишки.

Повернення сов. Фото: СуспільнеНагадаємо, раніше ми повідомляли, що незвичайний олень, що гавкає, народився в харківському екопарку. Рідкісна та унікальна тварина належить до виду мунтжак, який через специфічні звуки був прозваний «гавкаючим». Оленя народилося в січні, розповів речник екопарку Олексій Костюченко.

Джерело: Ракурс


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