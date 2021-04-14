Принцеса Євгенія. Фото: Букви

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Ракурс

Принц Філіп, що помер 9 квітня, навіки залишиться в пам’яті членів королівської родини та всіх прихильників британської монархії. Принцеса Євгенія публічно вшанувала пам’ять 99-річного дідуся.

Вона зізналася, що береже у серці багато теплих спогадів про нього та розкрила, що найбільше любив дідусь. Про це вона написала в Instagram.





Принцеса заявила, що дідусь майстерно готував барбекю та обожнював пиво, а піддані Великої Британії завжди пам’ятатимуть його як поважну людину.

Люди згадують, як сиділи поруч з вами за вечерею або одного разу потисли вам руку, згадують, як ви мимохідь привіталися, згадують, як багато важила дня них нагорода імені герцога Единбурзького. Я ж пригадую, як вчилася готувати, малювати, читати. Я згадую, як сміялася над вашими жартами й розпитувала про ваше яскраве життя і службу на флоті. Я пам’ятаю, як підгоряли мої сосиски, і ви кинулися рятувати моє барбекю. Я пам’ятаю ваші руки, сміх і улюблене пиво. Я буду згадувати вас, дивлячись на ваших дітей, онуків і правнуків, — додала принцеса.



Онука принца Філіпа пообіцяла, що після його смерті уся королівська сім’я піклуватиметься про королеву Єлизавету II.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британський принц Вільям, герцог Кембриджський, старший син принца Чарльза та його першої дружини принцеси Діани, вшанував пам’ять нещодавно померлого чоловіка королеви Єлизавети II, опублікувавши зворушливе фото принца Філіпа з його правнуком, принцом Джорджем.