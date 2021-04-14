Украина и Запад устроили «водную блокаду» и готовят теракты в Крыму - Москва

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В «водной блокаде» Крыма обвинил Кремль официальный Киев и страны Запада. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сегодня заявил, что власти Украины при поддержке Запада «пытаются ухудшить жизнь» жителей аннексированного полуострова путем «водной и энергетической блокады».

Со стороны Украины и ее западных покровителей вводятся различные санкции, делаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни в Крыму, в частности путем осуществления продовольственных, энергетических и водных блокад, — цитируют заявление Патрушева 14 апреля на совещании в аннексированном Севастополе российские СМИ.

Представитель Москвы также убеждал, что «украинские спецслужбы пытаются организовать теракты и диверсии» на территории полуострова.

Украинские спецслужбы и экстремистские организации на постоянной основе устраивают провокации на государственной границе, предпринимают попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, — уверяет Патрушев.



По его словам, рост террористической угрозы обусловлен «агрессивной, антироссийской политикой Украины», которая причастна к формированию подпольных ячеек организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Свидетелей Иеговы».

Напомним, ранее сообщалось, что подконтрольные Кремлю власти Крыма готовятся подать против Украины иск «за вред, причиненный полуострову в результате водной блокады» после перекрытия Северо-Крымского канала.