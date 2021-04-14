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Ракурс
Российские дипломаты показали свое лицо в ОБСЕ, фото: OSCE

«Метать бисер не собираемся» — дипломаты РФ нахамили в ОБСЕ (ФОТО)

14 апр 2021, 15:30
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Российские дипломаты попали в очередной скандал. Члены российской делегации продемонстрировали недипломатичные манеры, отказываясь от участия в специальном заседании, посвященном вопросу концентрации российских войск возле украинской границы и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, который на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал скриншот чата работников постоянных представительств, в котором обсуждалось участие в мероприятии.

Руководитель делегации Российской Федерации К. Ю. Гаврилов не собирается «метать бисер перед…», — написала в чате советник российского представительства Юлия Жданова.

Скриншот переписки, фото: Евгений Цымбалюк


Это все, что Вам нужно знать о российской дипломатии в ОБСЕ, — подчеркивает Цымбалюк.

Напомним, недавно французские правоохранители разоблачили работника российского консульства на многочисленных случаях продажи краденых велосипедов.

Источник: Ракурс


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