Стратегию развития ОПК на стандартах НАТО утвердило правительство. Фото: slovoidilo.ua

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Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса 14 апреля утвердил Кабинет министров Украины.

Документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК. С учетом всех актуальных угроз, определяет основные цели, направления и приоритеты развития государственной военно-промышленной политики. Решение перевести «оборонку» на стандарты НАТО приняли на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube.

На заседании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ предусматривает введение стандартов НАТО, корпоратизацию предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержку инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы. Глава правительства подчеркнул, что стратегию развития ОПК поддержали международные партнеры Украины. Документ прошел несколько раундов обсуждений с лучшими экспертами, а после принятия его отправили на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Утверждение такой Стратегии — это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства, — заявил Шмыгаль.

Напомним, 11 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны было решено, что предприятие «Мотор Сич» и стратегические заводы национализируют.