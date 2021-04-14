Стратегію розвитку ОПК на стандартах НАТО затвердив уряд. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n153253-strategiu-rozvytku-opk-na-standartah-nato-zatverdyv-uryad-detali.html

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Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу 14 квітня затвердив Кабінет міністрів України.

Документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК. З урахуванням усіх актуальних загроз, визначає основні цілі, напрямки та пріоритети розвитку державної військово-промислової політики. Рішення перевести «оборонку» на стандарти НАТО ухвалили на засіданні уряду, яке транслювалося в YouTube.

На засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ передбачає запровадження стандартів НАТО, корпоратизацію підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримку інновацій через стимулювальні економічні та фінансові механізми. Очільник уряду наголосив, що стратегію розвитку ОПК підтримали міжнародні партнери України. Документ раніше пройшов кілька раундів обговорень з найкращими експертами, а після прийняття його відправили на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Затвердження такої Стратегії — це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасною військовою продукцією українського виробництва, — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні Ради національної безпеки та оборони було вирішено, що підприємство «Мотор Січ» і стратегічні заводи націоналізують.