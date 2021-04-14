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Ракурс
Російські дипломати показали своє лице в ОБСЄ, фото: OSCE

«Метати бісер не збираємося» — дипломати РФ нахамили в ОБСЄ (ФОТО)

14 кві 2021, 15:30
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Російські дипломати знову потрапили у скандал. Члени російської делегації продемонстрували недипломатичні манери, відмовляючись від участі у спеціальному засіданні, присвяченому питанню концентрації російських військ біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, який на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter опублікував скріншот чату працівників постійних представництв, в котрому обговорювалася участь у зазначеному заході.

Керівник делегації Російської Федерації К. Ю. Гаврілов не збирається «метати бісер перед…», — відписала в чаті радник російського представництва Юлія Жданова.

Скріншот листування, фото: Євгеній Цимбалюк


Це все, що Вам потрібно знати про російську дипломатію в ОБСЄ, — наголошує Цимбалюк.

Нагадаємо, нещодавно французькі правоохоронці викрили працівника російського консульства на численних випадках продажу крадених велосипедів.

Джерело: Ракурс


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