Україна і Захід влаштували “водну блокаду” й готують теракти в Криму — РФ

https://racurs.ua/ua/n153255-ukrayina-i-zahid-vlashtuvaly-vodnu-blokadu-y-gotuut-terakty-v-krymu-moskva.html

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У «водній блокаді» Криму звинуватив Кремль офіційний Київ та країни Заходу. Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що влада України за підтримки Заходу «намагається погіршити життя» мешканців анексованого півострова шляхом «водної та енергетичної блокади».

З боку України і її західних покровителів запроваджуються різні санкції, робляться спроби руйнування економічних зв’язків, свідомого погіршення умов життя в Криму, зокрема шляхом здійснення продовольчих, енергетичних і водних блокад, — цитують заяву Патрушева 14 квітня на нараді в анексованому Севастополі російські ЗМІ.

Представник Москви також переконував, що «українські спецслужби намагаються організувати теракти і диверсії» на території півострова.

Українські спецслужби і екстремістські організації на постійній основі влаштовують провокації на державному кордоні, роблять спроби проведення на території Криму диверсійно-терористичних акцій, перш за все на об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення, — запевняє Патрушев.



За його словами, зростання терористичної загрози обумовлено «агресивною, антиросійською політикою України», яка причетна до формування підпільних осередків організацій «Хізб ут-Тахрір» і «Свідків Єгови».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підконтрольна Кремлю влада Криму готується подати проти України позов «через шкоду, заподіяну півострову внаслідок водної блокади» після перекриття Північно-Кримського каналу.