Россия перебрасывает войска в Крым, дополнительно завезли до 25 тыс. солдат (ФОТО, ВИДЕО)

Россия перебрасывает войска в Крым, дополнительно завезли до 25 тыс. солдат

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Армия РФ в Крыму нарастила присутствие — представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан заявила, что Москва перебросила дополнительно на аннексированный полуостров 15−25 тыс. своих военнослужащих. Кроме этого, в течение последних дней в оккупированном Крыму наблюдается интенсивное перемещение военной техники РФ.

Колонны военной техники передвигались по трассе «Таврида» 13 апреля. Об этом пишут «Крым.Реалии», ссылаясь на фото и видео очевидцев.

Сегодня утром на востоке Крыма также заметили большую колонну военной техники в сопровождении дорожной военной инспекции. В ее составе были боевые машины с системами залпового огня, грузовики с личным составом и другая военная техника. Как сообщают местные жители, еще одна колонна армии РФ (топливозаправщики, грузовики для перевозки личного состава и БМП) двигалась по трассе «Таврида» вглубь полуострова.

Также 14 апреля представитель миссии США в ОБСЕ заявила, что сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года.

Россия перебросила 15−25 тыс. военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины. Сюда входит пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО. Эти силы добавляют к уже значительно возросшим боевым возможностям России в Крыму и вдоль его международно признанной границы с Украиной. В Крыму, по нашим оценкам, численность военнослужащих РФ составляет 31,5 тыс. человек, а также развернутые современные системы ПВО С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны, — сообщила Кортни Австриан.

Кроме этого, она подчеркнула, что вдоль границы с Украиной с 2015 года Кремль значительно увеличил присутствие своей армии, разместив десятки тысяч военнослужащих, повторно активировав подразделения, обновив базы и разместив более мощную наземную, воздушную и противовоздушную оборону.