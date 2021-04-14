Росія переміщує війська в Криму, додатково завезли до 25 тис. солдат

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Армія РФ в Криму наростила присутність — представник місії США в ОБСЄ Кортні Австріан заявила, що Москва перекинула додатково в анексований півострів 15−25 тис. своїх військовослужбовців. Окрім цього, впродовж останніх днів в окупованому Криму спостерігається інтенсивне переміщення військової техніки РФ.

Колони військової техніки пересувалися по трасі «Таврида» 13 квітня. Про це пишуть «Крим. Реалії», посилаючись на фото і відео очевидців.

Сьогодні зранку на сході Криму також помітили велику колону військової техніки в супроводі дорожньої військової інспекції. У її складі були бойові машини з системами залпового вогню, вантажівки з особовим складом та інша військова техніка. Як повідомляють місцеві мешканці, ще одна колона армії РФ (паливозаправники, вантажівки для перевезення особового складу і БМП) рухалася по трасі «Таврида» вглиб півострова.

Також 14 квітня представник місії США в ОБСЄ заявила, що нині у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, аніж будь-коли з 2014 року.

Росія перекинула 15−25 тис. військовослужбовців до Криму або ближче до кордонів України. Сюди входить піхота, танкові батальйони, гелікоптери, засоби ППО. Ці сили додають вже значно збільшені бойові можливості Росії в Криму і вздовж кордону з Україною. У Криму, за нашими оцінками, чисельність військовослужбовців РФ становить 31,5 тис. осіб, а також розгорнуті сучасні системи ППО С-400, винищувачі і крилаті ракети берегової оборони, — повідомила Кортні Австріан.

Окрім цього, вона наголосила, що вздовж кордону з Україною з 2015 року Кремль значно збільшив присутність своєї армії, розмістивши десятки тисяч військовослужбовців, повторно активувавши підрозділи, оновивши бази і розмістивши більш потужну наземну, повітряну і протиповітряну оборону.