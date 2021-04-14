Ймовірну дату розгортання військ РФ назвали в розвідці

Агресія Росії. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n153269-ymovirnu-datu-rozgortannya-viysk-rf-nazvaly-v-rozvidci.html

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Агресія Росії біля українських кордонів нарощується, а на окуповані території продовжують постачати паливо та зброю.

Головне управління розвідки Міністерства оборони нарахувало 89 тис. військових Росії в групі, яку розгорнули поблизу українських кордонів. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

За прогнозами Міноборони, розгортання сил РФ може завершитись 20 квітня. У розвідці розглядають три варіанти подій. За словами начальника розвідки, полковника Кирила Буданова, ситуація вздовж кордону України свідчить про зростання рівня загрози нападу Росії. Система управління росіян зараз функціонує в посиленому режимі, а в березні збройні сили РФ посилили розвідку на об'єктах на території України.

Створена навколо України група військ відповідає показникам початку російської агресії проти нашої держави станом на липень 2014 року. Ми вважаємо, що ці заходи є елементом оперативного маскування розгортання військ, справжня мета якого ㅡ перевірка готовності військ до оперативного застосування в разі прийняття Кремлем відповідного політичного рішення, ㅡ заявив розвідник.

Він додав, що станом на початок березня поблизу кордонів України розгорнули війська РФ у складі двох армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту. Окрім того, у готовності перебували 28 батальйонних тактичних груп (БТГР) на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках.

Розгортання повного складу сил і засобів РФ поблизу кордонів України та в окупованому Криму може завершитися на 20 квітня. Буданов заявляє, що кількість особового складу може збільшитися до 110 тис. людей. За оцінками розвідки, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України, зокрема:

Росія просто демонструє силу біля держкордонів та в окупованому Криму;

може мати місце військова операція збройних сил РФ для розв’язання проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України;

провокація українських військових на Донбасі на реалізацію військових дій, щоби потім звинувачувати Україну в порушенні наявних домовленостей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що армія РФ у Криму наростила присутність — представник місії США в ОБСЄ Кортні Австріан заявила, що Москва перекинула додатково в анексований півострів 15−25 тис. своїх військовослужбовців. Окрім цього, упродовж останніх днів в окупованому Криму спостерігається інтенсивне переміщення військової техніки РФ. Колони військової техніки пересувалися по трасі «Таврида» 13 квітня.