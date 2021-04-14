Байден. Фото: DW

https://racurs.ua/n153276-pora-vozvraschatsya-domoy-bayden-otzyvaet-voyska-iz-afganistana.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, решил завершить самую длинную американскую войну в истории — войну с Афганистаном.

Он заявил, что американским военным пора возвращаться домой. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Выход США из Афганистана поддержали в НАТО.

Мы будем тесно сотрудничать в последующие месяцы относительно безопасности и скоординированного выхода наших сил из Афганистана, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Согласно договору, подписанному в феврале 2020 года, США и его союзники в НАТО обязывались вывести все войска из Афганистана за 14 месяцев, если Талибан будет придерживаться своих обещаний, в частности, не позволять на подконтрольных территориях действовать Аль-Каиде и другим вооруженным группировкам, а также не оставлять мирных переговоров в стране. С тех пор Талибан прекратил нападать на международные силы, но продолжил бороться против правительства Афганистана.

Есть опасения, что когда иностранные вооруженные силы покинут страну до того, как будет достигнуто надежное соглашение между сторонами конфликта, Талибан может захватить власть. США утверждают, что до сих пор в Афганистане остаются около 2 тыс. 500 американских военных. На время, когда заключали соглашение с Талибаном, там было около 13 тыс. американских солдат.

Новый предельный срок вывода американских войск сойдется во времени с 20 годовщиной террористических нападений на Всемирный торговый центр и Пентагон, произошедших 11 сентября 2001 года. Войска США вошли в Афганистан именно после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.