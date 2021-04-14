Байден. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n153276-chas-povertatysya-dodomu-bayden-vidgukuie-viyska-z-afganistanu.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, вирішив завершити найдовшу американську війну в історії — війну з Афганістаном.

Він заявив, що американським військовим час повертатися додому. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Вихід США з Афганістану підтримали в НАТО.

Ми будемо тісно співпрацювати в наступні місяці щодо безпечного та скоординованого виходу наших сил з Афганістану, — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Згідно з угодою, підписаною в лютому 2020 року, США та його союзники в НАТО зобов’язувалися вивести всі війська з Афганістану за 14 місяців, якщо Талібан дотримається своїх обіцянок, зокрема, не дозволяти на підконтрольних територіях діяти Аль-Каїді та іншим озброєним угрупованням, а також не полишати мирних переговорів у країні. З того часу Талібан припинив напади на міжнародні сили, але продовжив боротися проти уряду Афганістану.

Є побоювання, що коли іноземні збройні сили залишать країни до того, як буде досягнуто надійну угоду між сторонами конфлікту, Талібан може захопити владу. США твердять, що досі в Афганістані залишаються близько 2 тис. 500 американських військових. На час, коли укладали угоду з Талібаном, там було близько 13 тис. вояків США.

Новий граничний термін виведення американських військ зійдеться в часі із 20 роковинами терористичних нападів на Світовий торговельний центр та Пентагон, що сталися 11 вересня 2001 року. Війська США увійшли до Афганістану саме після терактів 11 вересня 2001 року. Це найтриваліша військова кампанія в американській історії.