«Скарби» брата Вовка арештував ВАКС

Скарби. Фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n153275-skarby-brata-vovka-areshtuvav-vaks.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні продовжується. Сьогодні, 14 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення, де брат голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) отримував хабаря.

Юрія Зонтова та іншого адвоката спіймали на гарячому під час отримання 100 тис. доларів. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що серед арештованого майна, зокрема, антикваріат, документи на майно та великі обсяги готівки в іноземній валюті. Так, у брата Павла Вовка вилучили понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

У суді нагадали, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юрій Зонтов — брат скандально відомого глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, потрапив у СІЗО. Вищий антикорупційний суд пізно ввечері 8 квітня ухвалив рішення відправити Зонтова під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави.