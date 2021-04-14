«Сокровища» брата Вовка арестовал ВАКС

Сокровища. Фото: НАБУ

https://racurs.ua/n153275-sokrovischa-brata-vovka-arestoval-vaks.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Сегодня, 14 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) наложил арест на имущество, изъятое во время обыска помещения, где брат председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) получал взятки.

Юрия Зонтова и другого адвоката поймали с поличным при получении 100 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что среди арестованного имущества, в частности, антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности в иностранной валюте. Так, у брата Павла Вовка изъяли более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

В суде напомнили, что арест имущества может быть отменен полностью или частично по ходатайству владельца.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юрий Зонтов — брат скандально известного главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, попал в СИЗО. Высший антикоррупционный суд поздно вечером 8 апреля принял решение отправить Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой внесения залога.