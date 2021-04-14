Керченский пролив. Фото: DW

https://racurs.ua/n153274-rossiyane-zakryli-kerchenskiy-proliv-ot-inostrannyh-sudov-jurnalist.html

Ракурс

Агрессия России нарастает со стороны оккупированного украинского полуострова Крым. Сейчас российские военные пытаются закрыть Керченский пролив от движения судов.

Соответствующее морское предписание распространили от сегодняшнего дня для всех иностранных судов. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.



Сообщается, что Керченский пролив закрывают под видом якобы учений, которые запланировала Россия у украинских границ.

Сегодня, 14 апреля, отправлено морское предписание, вынесенное Российской Федерацией о запрете прохождения Керченским проливом судов под иностранным флагом и военных кораблей иностранных государств в направлении Азовского моря в связи с проведением военных учений РФ с 24 апреля. Срок отмены предписания октября 2021 года, — сообщает журналист.



Он добавил, что таким образом Россия пытается получить полный военный контроль над Азовом и «экономически убить» Мариупольский морской порт, который живет за счет транспортировки грузов иностранными судами.

Напомним, ранее мы сообщали, что по прогнозам Минобороны, развертывание сил РФ может завершиться 20 апреля. В разведке рассматривают три варианта событий. По словам начальника разведки полковника Кирилла Буданова, ситуация вдоль границы Украины свидетельствует о росте уровня угрозы нападения России. Система управления россиян сейчас работает в усиленном режиме, а в марте вооруженные силы РФ усилили разведку на объектах на территории Украины.