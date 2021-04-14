Керченська протока. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n153274-rosiyany-zakryly-kerchensku-protoku-vid-inozemnyh-suden-jurnalist.html

Ракурс

Агресія Росії нарощується з боку окупованого українського півострова Крим. Наразі російські військові намагаються закрити Керченську протоку від руху суден.

Відповідний морський припис поширили відсьогодні для всіх іноземних суден. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.





Повідомляється, що Керченську протоку закривають під виглядом нібито навчань, які запланувала Росія біля українських кордонів.

Сьогодні, 14 квітня, надіслано морський припис, винесений Російською Федерацією щодо заборони проходження Керченською протокою суден під іноземним прапором та військових кораблів іноземних держав в напрямку Азовського моря у зв’язку із проведенням військових навчань РФ із 24 квітня. Термін скасування припису жовтень 2021 року, — повідомляє журналіст.



Він додав, що в такий спосіб Росія намагається отримати повний військовий контроль над Азовом та «економічно вбити» Маріупольський морський порт, який живе коштом транспортування вантажів іноземними суднами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за прогнозами Міноборони, розгортання сил РФ може завершитись 20 квітня. У розвідці розглядають три варіанти подій. За словами начальника розвідки, полковника Кирила Буданова, ситуація вздовж кордону України свідчить про зростання рівня загрози нападу Росії. Система управління росіян зараз функціонує в посиленому режимі, а в березні збройні сили РФ посилили розвідку на об'єктах на території України.