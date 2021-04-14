Ракета. Фото: ABC

https://racurs.ua/ua/n153273-raketu-dlya-kosmichnogo-turyzmu-protestuvaly-v-ssha-foto-video.html

Ракурс

Ракета New Shepard, яку створила компанія засновника Amazon Джефа Безоса, пройшла успішні випробування в США.

Під час випробувань ракета піднялася приблизно на 100 км (350 тис. футів) та провела в повітрі майже 10 хвилин та успішно приземлилася на майданчику Corn Ranch у Техасі. Про це повідомляє ABC.





Зауважимо, що це вже другий успішний запуск NS4 — перший відбувся в січні 2021 року й також був успішним. Під час реального польоту на борту має бути команда, однак тестування відбувається без її участі. Натомість під час тестів команда заходить до капсули та виходить із неї до та після польоту.





Перед самим запуском астронавти піднялися на стартову вежу, сіли на свої місця, пристебнулися ременями безпеки та провели перевірку зв’язку комунікатором капсули з командним центром. Відразу ж після цього оперативна група вежі закрила люк капсули з ними всередині, поки вони готували апарат до запуску.





New Shepard — це система космічного запуску багаторазового використання з вертикальним зльотом і вертикальною посадкою. Вона розробляється як комерційна програма для суборбітального космічного туризму. New Shepard названа на честь американського астронавта Алана Шепарда.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія Ілона Маск SpaceX на ракеті-носію Falcon 9 відправила на орбіту чергове угруповання супутників проекту Starlink. Запуск 60 супутників відбувся з космодрому на мисі Канаверал. Усього Маск відправив на орбіту Землі вже 1 тис. 383 космічних апаратів.