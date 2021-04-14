Від вакцини AstraZeneca повністю відмовилася Данія

Вакцинація. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153272-vid-vakcyny-astrazeneca-vidmovylasya-daniya.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі продовжується, але певні вакцини викликають сумніви після появи побічних ефектів.

Данія відмовилася від використання вакцини виробництва Oxford-AstraZeneca через побоювання щодо випадків тромбозів. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що відмова від використання цієї вакцини вплине на кампанію вакцинації в країні. Виконання програми щеплень відкладуть на кілька тижнів. У заяві Управління охорони здоров’я Данії зазначається, що нові дослідження вчених показали вищу, ніж очікувалося, частоту утворення тромбів після щеплення цим препаратом.

Генеральний директор управління Сорен Бростром зізнався, що це рішення далось країні важко, але наразі Данія замовила препарати ще кількох виробників, тому ситуація з вакцинами не є критичною.

Там зауважують, що влада не хоче наражати на ризик населення, оскільки поширення коронавірусу наразі вдається тримати під контролем, а до вакцинації цим препаратом можуть повернутися в майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина AstraZeneca може вимагати додаткових досліджень через низку випадків виникнення тромбозу після вакцинації. Натомість Європейська медична асоціація (EMA) не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca викликає тромбоз. В українському Міністерстві охорони здоров’я заявили, що повідомлення про те, що європейські країни відмовляються від вакцини — «не більше, ніж черговий фейк».