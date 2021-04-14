От вакцины AstraZeneca полностью отказалась Дания

Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153272-ot-vakciny-astrazeneca-polnostu-otkazalas-daniya.html

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается, но определенные вакцины вызывают сомнения после появления побочных эффектов.

Дания отказалась от использования вакцины производства Oxford-AstraZeneca из-за опасений относительно случаев тромбозов. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что отказ от использования этой вакцины повлияет на кампанию вакцинации в стране. Выполнение программы прививок отложат на несколько недель. В заявлении Управления здравоохранения Дании отмечается, что новые исследования ученых показали выше, чем ожидалось, частоту образования тромбов после прививки этим препаратом.

Генеральный директор управления Сорен Бростром признался, что это решение далось стране трудно, но Дания заказала препараты еще нескольких производителей, поэтому ситуация с вакцинами не является критической.

Там отмечают, что власть не хочет подвергать риску население, поскольку распространение коронавируса пока удается удержать, а к вакцинации этим препаратом могут вернуться в будущем.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина AstraZeneca может потребовать дополнительных исследований по ряду случаев возникновения тромбоза после вакцинации. Европейская медицинская ассоциация (EMA) не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca вызывает тромбоз. В украинском Министерстве здравоохранения заявили, что сообщение о том, что европейские страны отказываются от вакцины — «не более чем очередной фейк».