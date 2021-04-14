Самоубийство. Фото: Istock

https://racurs.ua/n153271-deystvitelno-li-epidemiya-koronavirusa-priumnojila-kolichestvo-suicidov-uchenye-nashli-otvet.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает бушевать, но его якобы влияние на увеличение количества самоубийств оказалось ложным.

Исследование показало, что в развитых странах число самоубийств в первые месяцы эпидемии осталось неизменным или даже снизилось по сравнению с ожидаемыми уровнями. Об этом сообщает The Lancet Psychiatry.

Международная команда ученых проанализировала информацию о случаях суицида в 21 стране или определенной области (16 государств с высоким уровнем дохода и пять — с уровнем дохода выше среднего). Затем исследователи сравнили прогнозы модели с зарегистрированными эпизодами суицида с 1 апреля по 31 июля 2020 года. Оказалось, что в 12 из 21 регионах/странах наблюдалось даже снижение количества суицидов по сравнению с ожидаемыми цифрами

Однако были исключения из общей картины. Так, в Вене выявили рост числа суицидов на 31% по сравнению с ожидаемым числом, в Японии — на 5%, в Пуэрто-Рико — на 29%, в Санкт-Петербурге — на 5%, бразильском муниципалитете Ботукату — 21%, в Перу — на 3%, в Эстонии — на 6%, в Хорватии — на 9%, в немецких городах Кельн и Леверкузен — на 11%.

Что касается стран, где случаев добровольного ухода из жизни стало больше, то ученые объясняют это региональными культурными особенностями и бедностью, которая ударила с двойной силой из-за эпидемии.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые со всего мира сразу предупреждали о возможном росте самоубийств среди зараженных инфекцией из-за изоляции и карантина. Психотерапевт Олег Чабан говорит, что суицид — понятие сложное, поскольку включает как биологические, так и социологические факторы.