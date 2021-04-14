Самогубство. Фото: Istock

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Коронавірус у світі продовжує вирувати, але інформація про його нібито вплив на збільшення кількості самогубств виявилася хибною.

Дослідження показало, що в розвинених країнах число самогубств в перші місяці епідемії залишилося незмінним або навіть знизилося в порівнянні з очікуваними рівнями. Про це повідомляє The Lancet Psychiatry.

Міжнародна команда вчених проаналізувала інформацію про випадки суїциду у 21 країні або певній області (16 держав з високим рівнем доходу і п’ять — з рівнем доходу вище середнього). Потім дослідники порівняли прогнози моделі з зареєстрованими епізодами суїциду з 1 квітня по 31 липня 2020 року. З’ясувалося, що в 12 з 21 регіонах/країнах спостерігалося навіть зниження кількості суїцидів в порівнянні з очікуваними цифрами

Однак були винятки із загальної картини. Так, у Відні виявили зростання числа суїцидів на 31% в порівнянні з очікуваним числом, в Японії — на 5%, в Пуерто-Рико — на 29%, в Санкт-Петербурзі — на 5%, бразильському муніципалітеті Ботукату — 21%, в Перу — на 3%, в Естонії — на 6%, в Хорватії — на 9%, в німецьких містах Кельн і Леверкузен — на 11%.

Що стосується країн, де випадків добровільного відходу з життя стало більше, то вчені пояснюють це регіональними культурними особливостями та бідністю, яка вдарила з подвійною силою через епідемію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені з усього світу відразу попереджали про можливе зростання самогубств серед заражених інфекцією через ізоляцію і карантин. Психотерапевт Олег Чабан каже, що суїцид — поняття складне, оскільки включає як біологічні, так і соціологічні чинники.